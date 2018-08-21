Греция – через восемь лет кредитной зависимости – начинает жить без международной финансовой помощи

Греция официально завершила участие в кредитной программе международных кредиторов.

Об этом со ссылкой на агентство Anadolu сообщает «Укринформ».

Прошедшие восемь лет премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал «одиссеей, во время которой греки пережили огромные трудности».

«Греция восстанавливает право определять свою судьбу и будущее. Как нормальная европейская страна. Без любого иностранного принуждения. Без новых жертв со стороны нашего народа», – сказал Ципрас, выступая на острове Итака.

По его словам, Греция за прошедшие годы потеряла 25 процентов национальных богатств.

«Три грека из 10 стали безработными, а среди молодежи – шесть из 10. Принятые меры жесткой экономии на 65 миллиардов евро. Мы не забудем, из-за кого и по какой причине возник финансовый кризис, и Греция была вынуждена обратиться к помощи кредиторов. Мы начнем новый период, не забывая ошибок, допущенных в прошлом», – сказал Ципрас.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал важным шагом как для Греции, так и для Европы завершение участия Афин в кредитных программах.

«Европейские партнеры продемонстрировали солидарность, а греческий народ ответил на все трудности с характерной решительностью и смелостью», - подчеркнул Юнкер.

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси отметил, что завершение участия Греции в кредитной программе знаменует собой новое начало для греческого народа после особенно сложных восьми лет.

За восемь лет Греция получила кредиты на 289 миллиардов евро, что стало рекордной суммой, выделенной МВФ и Евросоюзом.

Госдолг Греции превышает 315 миллиардов евро.

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