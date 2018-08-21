Глава МИД Украины призвал польское общество встать на защиту Григория Куприяновича

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал польское демократическое общество встать на защиту председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича, против которого началось уголовное производство, за речь на могилах украинцев, убитых солдатами польской Армии крайовой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Подаем его сообщение в полном объеме.

В Польше все-таки началось уголовное производство против одного из лидеров украинской общины, известного историка Григория Куприяновича. Люблинский воевода пан Пшемыслав Чарнек подал на него в суд за то, что тот 8 июля этого года выступил с речью в селе Сагрынь (Польша) на открытии памятника местным украинским крестьянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии крайовой.

«Виной» Г.Куприяновича, насколько я понимаю, стало то, что он «имел смелость» сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление, то есть еще раз озвучил давно известные факты, на которые до сих пор никому даже в голову не приходило возражать. Однако ситуация изменилась с принятием в этом году в Польше новой редакции Закона «О Институт национальной памяти». Она, как известно, вызвала острую международную критику, в частности в Украине, США и Израиле, как недемократическая, однобокая и популистская. Некоторые аналитики выражали надежду, что, учитывая его чисто пропагандистский характер и юридическую несостоятельность, отредактированный Закон на практике никогда применяться не будет. Однако, как видим, прошло лишь несколько месяцев, а мы уже имеем прецедент его применения. И это не может не вызывать глубокой тревоги.

Мы категорически против того, чтобы судебный механизм использовался для преследования одного из ведущих деятелей украинской общины Польши, который, кстати, чрезвычайно много делает для польско-украинского исторического примирения.

Как по мне, гражданское общество Польши имеет серьезные основания для тревоги. Именно такие единичные прецеденты, которые случаются где-то в регионах, а к тому же направлены против представителя национального меньшинства, неоднократно становились в разных странах началом широкого наступления на демократию.

Конечно, данная конкретная ситуация является скорее попыткой регионального политика заработать дешевую популярность на раздувании межнационального скандала. Впрочем, убежден, что польское общество должно решительно реагировать на любые подобные спекуляции. Искренне надеюсь, что демократическая общественность поймет всю серьезность ситуации вокруг украинского историка и также скажет свое слово в его защиту.

Что же до подхода к трагическим моментам украинско-польской истории, который считаю правильным, то позволю себе процитировать ту же речь Георгия Куприяновича, за которую его собираются судить: «Мы должны надеяться, что тяжелое прошлое перестанет быть препятствием в построении хороших отношений между польским и украинским народами, между Польшей и Украиной. Конечно, ни одно преступление, приносящее смерть невинных жертв, не может быть оправдано, независимо от того, стали ли жертвами украинцы, поляки или лица другой национальности. Каждый имеет право на память, поскольку она строит нашу идентичность, историческую преемственность. ... Однако, сохраняя память о невинных жертвах, которые покоятся в этой земле, мы должны научиться прощать, ведь это наш христианский долг».

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