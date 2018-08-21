Герус: В Украину так и не приехала ни одна тонна угля из Роттердама

Если бы Украина действительно получала уголь из Роттердама, то затраты на перевозку были бы оправданными. Зато, на самом деле этой транспортировки не происходит. Следовательно, на каждой тонне угля получаем завышение цены на 15-20 долларов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал энергетический эксперт Андрей Герус.

«Стоимость угля в Украине составляет примерно 85 долларов, плюс 15-20 долларов за доставку. Но 8 тысяч километров из Роттердама в Одессу, на самом деле никто не выполняет. Потому что ни одной тонны угля из Роттердама в Украину так и не приехали», – сказал Герус.

По его словам, это означает, что 15-20 долларов за тонну угля является как раз завышением цены на 20%. Также он рассказал, что есть еще несколько путей завышения цены на уголь.

«Уголь с серой на 2% процента приравняли к более дорогому. Поэтому оно должно иметь дисконт в 10%. Ведь, если у тебя есть не один процент серы, а два, то уголь должен стоить на 10% дешевле. Поэтому стоимость транспортировки и разница в качестве добавляет 10 и 20% разницы в цене. Суммарно 30% – это та разница, которая должна быть в цене на уголь», – отметил эксперт.

Именно поэтому он считает, что цена на уголь завышена. Также, он заметил: если говорить про тепловую генерацию, то в Украине ее продают половине энергорынка.

«Мы имели 30% завышение, но это только половина всех денег. То есть, в финальной цене электроэнергии является завышение на 15%. Если взять, например, сколько тратит метрополитен или городской электротранспорт, то, учитывая это завышение, можно выйти на конкретные суммы», – подчеркнул Герус.

Поэтому, он отметил, если говорить о тарифах, то их можно автоматически переводится на деньги.

«Энергоатом» производит 50-55 % электроэнергии, но он ее продает за 54 копейки, а тепловая генерация производит 30% электроэнергии, но продает ее уже по 2 гривны. Соответственно, если мы говорим о деньгах, то «Энергоатом» производя 50 %, забирает с рынка менее 30% денег. Зато тепловая генерация производя лишь 30 %, забирает с рынка 50 % денег», – добавил эксперт.

Напомним, формулу расчета тарифов «Роттердам+» планируют отменить из-за начала действия нового рынка электроэнергии. Ведь 7 августа 2017 года НАБУ начало уголовное производство за вероятные злоупотребления Нацкомиссии по регулированию тарифов при заключении «Роттердам+». Также глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что дело о введении формулы «Роттердам+» является приоритетным для его ведомства.

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