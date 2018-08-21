Галина Третьякова объяснила, как медицинская реформа должна изменить отношения врача и пациента

Пациент имеет право выбирать врача, лечебное учреждение и технологию лечения. При таких условиях меняются отношения пациента и врача, потому что предоставляются лечебные услуги, а не помощь.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила член общественного совета Минздрава, директор Института гражданских свобод Галина Третьякова.

Как сообщалось, глава Нацслужбы здоровья Олег Петренко объяснил, откуда взялся тариф 370 гривен за пациента.

«370 грн не означает, что каждому человеку оказывают услугу раз в месяц. За каждым пациентом идут деньги к тому врачу, который избран. Но болеют не все. Существует три права пациента. Пациент имеет право выбирать врача, лечебное учреждение, которое предоставит лечебную услугу, а не помощь, и третье – пациент должен выбирать технологию лечения. За границей вам будут рассказывать, каким образом могут вылечить вашу болезнь. Даже, если она у вас не вылечивается, расскажут про экспериментальные технологии», – отмечает гостья студии.

Госпожа Третьякова отмечает, что нужно найти оптимальное решение вопроса – как за минимальную сумму вылечить пациента, а не получить хронически больного человека.

«Мы нарушаем 36-ю, 49-ю и другие статьи. Но есть 95-я статья, которая говорит, что можем выделять на защиту наших прав только те суммы, которые есть у нас в бюджете. Когда мы говорим о пенсионной реформе или финансировании чернобыльцев, военнослужащих, все время говорим о том, как будем распределять бюджетные средства или публичные финансы. Медицину будем ставить, как и образование, как защищенную строку бюджета, на которую будем выделять 5, 7 или 8 процентов от наших публичных средств. Нам нужен экономический механизм, чтобы оптимально использовать минимальную сумму денег, получить не хронически больного человека, а вылечить болезнь», – утверждает эксперт.

Также она отмечает, что обществу трудно воспринимать медицинскую реформу, поскольку она предполагает перестройку общественных отношений.

«Медицинская реформа сложная, чтобы ее воспринять. Чтобы выбрать врача, который будет качественно лечить, людям, особенно преклонного возраста, сложно определиться, но это придется делать. Если мы хотим, чтобы система перестраивалась на конкурентных началах, выбирать врача, к которому хотим идти, чтобы за нами шли налоги, которые платим – это и есть реформа, потому что мы перестраиваем общественные отношения. Конечно, будет сопротивление, не все могут это воспринять. Минздрав начал реформу с «первички», ибо все могут прикрепиться за этими врачами. С финансовой стороны – надо было начинать с вторичной», – отмечает госпожа Третьякова.

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