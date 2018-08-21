Эрдоган обратился к Джемилеву с просьбой предоставить ему список узников Кремля

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал «говорить с Путиным».

Об этом Мустафа Джемилев сообщил в интервью «Радио Свобода».

«Во время последних встреч, а это было 12 июля, мы вместе с Порошенко были на открытии Трансанатолийской газовой системы, у нас снова состоялась встреча с Эрдоганом, я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении! Он сказал: конечно, мы предпримем какие-то меры, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко...», – сообщил Мустафа Джемилев.

По словам Джемилева, несколько дней назад МИД Турции попросило полный список политзаключенных.

«Я думаю, что все равно они будут говорить с Путиным. Но насколько окажется продуктивным разговор? Я еще спрашивал: есть ли у вас там «в заначке» еще российские террористы, чтобы обменять? Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то аморально – менять абсолютно невинных людей, патриотов своей страны на террористов, на людей, у которых руки по локти в крови».

В октябре прошлого года осужденных в анексированном Россией Крыма лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова передали Турции. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

По данным правозащитников, более 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного ею Крыма. Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить удерживаемых там украинцев.

По состоянию на конец января в СБУ сообщали, что в заложниках на неподконтрольных правительству территориях Донбасса находятся 108 человек, десятки – в России, 402 человека считались пропавшими без вести. Последний раз обмен происходил в декабре прошлого года.

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