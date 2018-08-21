Энергоэксперт объяснил, почему после отмены «Роттердама+» тарифы вырастут втрое

Отмена формулы «Роттердам+» может негативно отразиться на тарифах. Вероятно, населению придется платить втрое больше за электричество, а для промышленности расходы на услуги вырастут на тридцать процентов.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Украина идет в направлении перехода к свободного, конкурентного рынка электроэнергии, рынка двусторонних контрактов, биржевой торговли. В связи с этим многие документы утратят свое действие. Поэтому станет ненужной методика расчета оптово-рыночной цены на электроэнергию, то есть формула «Роттердам+»», – объясняет эксперт.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий убежден: в условиях рынка будет действовать правило формирования маргинальной цены на электроэнергию.

«То есть, если тепловые электроцентрали будут предлагать 1,75 грн за киловатт, то такую же цену получат другие компании, которые могут предлагать за киловатт даже 0,50 грн. Речь идет о государственном предприятии «Энергоатом». У него сегодня самый низкий тариф, но фирма получает втрое больше средств», – говорит Юрий Корольчук.

Он прогнозирует, что цена электроэнергии для населения вырастет даже втрое.

«Если сегодня средняя цена за электроэнергию – это 1,25 грн, то при рыночных условиях будет составлять 3,10 грн. Формула «Роттердам+» давала возможность платить меньше. Ежегодно можно было бы сэкономить, грубо говоря, до 40 млрд гривень», – отмечает эксперт.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий подчеркивает: согласно методики «Роттердам+» цена на уголь регулируется.

«НКРЕКУ заложил среднюю стоимость угля – 83 доллара. В то время доллар стоил 26 гривень. А в условиях рынка, за тонну угля надо заплатить 95 долларов. В то же время мы видим, как валюта неуклонно растет. На мой взгляд, регулятивная система была выгодной для населения», – считает эксперт.

Юрий Корольчук поясняет, что последние два года формула «Роттердам+» играла роль некой «подушки», потому что не давала возможности расти цене на тарифы.

«Формула «Роттердам+» играла роль подготовки переходного этапа до стабильного либерального рынка. Относительно промышленности, стоит отметить, что и они получат более высокую цену на тридцать процентов. Впрочем, по моему мнению, наибольшую выгоду от отмены регулятивной системы получит компания «Энергоатом»», – добавляет эксперт.

Напомним, формулу расчета тарифов «Роттердам+» планируют отменить из-за начала действия нового рынка электроэнергии.

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