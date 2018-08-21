Джоан Роулинг поиздевалась над Дональдом Трампом в Твиттере

Известная писательница Дж. К. Роулинг поиздевалась над Дональдом Трампом в своей публикации в Твиттере, и сравнила его с хулиганом из своих произведений.

Реагируя на обвинения президента о том, что издание New York Times распространяет «фейковые новости», автор Гарри Поттера заявила, что сообщение господина Трампа напоминает слова избалованного ребенка, плохо владеющего английским языком и у которого очень мало друзей, – информирует издание Independent.

«Мне безразлично, как дети в школе называют меня, потому что все они Отвратительные Неудачники, а мои Настоящие Друзья ходят в другую Школу, о которой вы и не слышали, и они считают, что Я – самый Крутой и самый Умный, и все мы ходим на вечеринки, и мне не надо указывать их Имена, потому что это чистая Правда», – написала Роулинг в твите, целенаправленно следуя тенденцию президента неадекватно произносить слова, а также часто допускать грамматические и орфографические ошибки.

Господин Трамп в Твиттере атаковал New York Times, утверждавшую, что главный юрисконсульт Белого дома Дональд Макган широко сотрудничает со специальной комиссией, которая расследует вмешательство России в президентские выборы США.

В серии твитов господин Трамп подтвердил, что он уполномочил господина Макгана сотрудничать с расследованием, – говоря, что он «ничего не скрывает», – и возмущаясь, что статья намекает на то, что господин Макган «сдал» его.

В ответ на обвинения господина Трампа, New York Times обнародовала заявление, в котором сказано, что газета отвечает за написанную статью и поддерживает двух репортеров, ее написавших.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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