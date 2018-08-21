Депутат Верховной Рады назвал доходы от схемы Роттердам+ всего лишь за один год

Маржу, образовывавшуюся из-за покупки угля якобы по формуле «Роттердам+», Ахметов делил с Порошенко. За 2016 год эта сумма составила 16 миллиардов гривень.

На этом акцентировал народный депутат Украины Семен Семенченков эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK.

«Порошенко, Гройсман и Аваков через свои «средства массовой дезинформации» рассказывали, что блокада Донбасса состоялась по заказу Курченко. Но, что происходило на самом деле – уголь направлялся из оккупированных территорий, на чем и богатели главари террористов. А людям, которые работали на шахтах с оккупированных территорий, платили мизерные средства и фактически загоняли в рабство» – констатировал Семенченко.

В свою очередь, добавляет депутат, на подконтрольной Украине территории на этом наживались работники СБУ, прокуроры и приближенные к власти лица.

«Это уголь Ахметов использовал для своих ТЭЦ через схему «Роттердам+», то есть по такой цене, будто это уголь шел из Роттердама по значительно завышенной стоимости за доставку. В результате чего образовывалась очень большая маржа, в частности, за 2016 год она составила около 16 миллиардов гривень. Эти деньги Ахметов делил вместе с Порошенко, который является бенефициаром одной из фирм олигарха.

Зато после блокады большая часть угля, поступавшего с оккупированных территорий, теперь не завозится, поскольку большинство ТЭЦ переоборудовали под уголь марки «Г», который добывается на подконтрольной Украине территории», – пояснил Семен Семенченко.

Как сообщалось, в Украине планируют отменить формулу расчета тарифов «Роттердам+» за начало действия нового рынка электроэнергии.

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