Дело нападения на Гандзюк: Арестованы еще двое подозреваемых. Обновлено

Херсонский городской суд арестовал на 60 суток еще двух подозреваемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».
По его словам, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Как сообщает на своей странице в Фейсбуке корреспондент «Украинской правды» Марьяна Пьецух, фамилия одного из подозреваемых мужчин – Сергей Торбин.
На суде адвокат зачитал обращение от «Украинской добровольческой армии», где указано, что Торбин принимал активное участие в зоне проведения АТО и защищал украинские позиции возле поселка Пески, был в составе батальона, который в 2014 году защищал украинские позиции в Донецком аэропорту, принимал активное участие в защите украинских позиций возле шахты «Бутовка», также был в составе батальона неподалеку Авдеевки.
В 2015 году Торбин получил пулевое ранение. Мужчина имеет много наград.
Фамилия другого арестованного – Владимир Васянович.
Торбин и Васянович подозреваются в соучастии в покушении.
В частности, Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. О заказчиках преступления в подозрении не упоминается.
Торбин и Васянович являются участниками АТО, в 2016-м году награждены орденом за мужество II-й степени.
Торбин также возглавляет две общественные организации "Херсонская крепость" и "Добровольцев участников АТО «Добровольцы Божьей Четы» .
С марта 2018-го Торбин возглавляет Херсонский отряд Украинской добровольческой армии.
Бойцом УДА был также и Васянович. Он также известен участием в проекте «Победители» (имеет протез на ноге).
Напомним: накануне глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по подозрению в нападении на Екатерину Гандзюк задержали пятерых человек.
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