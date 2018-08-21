Дело нападения на Гандзюк: Арестованы еще двое подозреваемых. Обновлено

Херсонский городской суд арестовал на 60 суток еще двух подозреваемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

По его словам, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщает на своей странице в Фейсбуке корреспондент «Украинской правды» Марьяна Пьецух, фамилия одного из подозреваемых мужчин – Сергей Торбин.

На суде адвокат зачитал обращение от «Украинской добровольческой армии», где указано, что Торбин принимал активное участие в зоне проведения АТО и защищал украинские позиции возле поселка Пески, был в составе батальона, который в 2014 году защищал украинские позиции в Донецком аэропорту, принимал активное участие в защите украинских позиций возле шахты «Бутовка», также был в составе батальона неподалеку Авдеевки.

В 2015 году Торбин получил пулевое ранение. Мужчина имеет много наград.

Фамилия другого арестованного – Владимир Васянович.

Торбин и Васянович подозреваются в соучастии в покушении.

В частности, Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. О заказчиках преступления в подозрении не упоминается.

Торбин и Васянович являются участниками АТО, в 2016-м году награждены орденом за мужество II-й степени.

Торбин также возглавляет две общественные организации "Херсонская крепость" и "Добровольцев участников АТО «Добровольцы Божьей Четы» .

С марта 2018-го Торбин возглавляет Херсонский отряд Украинской добровольческой армии.

Бойцом УДА был также и Васянович. Он также известен участием в проекте «Победители» (имеет протез на ноге).

Напомним: накануне глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по подозрению в нападении на Екатерину Гандзюк задержали пятерых человек.

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