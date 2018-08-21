Даяна Ястремская выиграла свой первый матч на теннисных турнирах серии WTA Premier

Украинка Даяна Ястремская уверенно преодолела первый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier (Connecticut Open) в Нью-Хейвене (США) с призовым фондом $799 тысяч.

Противостояние с 36-й «ракеткой» мира американкой Даниэль Коллинс, которое длилось 1 час 5 минут, 18-летняя Ястремская (104-й номер рейтинга WTA) выиграла в двух со счетом 6:0, 6:3, сообщает btu.org.ua.

Для украинки, которая стартовала с квалификации, это четвертая победа подряд на кортах в Нью-Хейвене и первая на турнирах серии WTA Premier.

Путевку в четвертьфинал во втором раунде соревнований Ястремская разыграет с пятой «сеяной» немкой Юлией Гьоргес (№9 WTA).

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