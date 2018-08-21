«Дар свыше»: в России помпезно с шампанским открыли асфальт во дворе дома

В российском городе Канск провели пафосную торжественную церемонию в одном из местных дворов.

Об этом сообщает comments.ua.

На празднике все было в лучших традициях совковой культуры: перерезанная красная лента, делегация чиновников, торжественные речи, цветы, шампанское.

Однако повод для торжества был весьма странный, потому, что такое гуляние было посвящено всего лишь на всего появлению асфальта во дворе дома.

«Па дворам открывают асфальт... Люди до сих пор воспринимают асфальт во дворе как нечто невероятное, как дар свыше», – написал российский блогер Илья Варламов.

Стоит отметить, что асфальт во дворе появился впервые за 44 года, а до ремонта придомовая территория выглядела как после недавней бомбежки.

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