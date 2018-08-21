Боевики под Новолуганском били из 120-мм минометов, – штаб

За минувшие сутки, 20 августа, боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Противник 23 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82мм.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкиного. Вблизи Лебединского противник применил против наших защитников 82мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел из 120-мм минометов окрестностей населенного пункта Новолуганское.

В штабе сообщили, в результате обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения.

На протяжении текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди личного состава Объединенных сил в течение этих суток нет.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.