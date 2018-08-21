Авария в Киеве с участием микроавтобуса: появились фото с места происшествия

Появились фото смертельной аварии возле станции метро «Осокорки», которая состоялась в ночь на 20 августа.

Фото опубликовал dtp.kiev.ua в Facebook.

«Правоохранители просят граждан, которые могут предоставить информацию об аварии, а также водителей, видеорегистраторы которых могли зафиксировать ДТП, обратиться в следственное управление по телефону (044) 271-99-22 или по адресу Главного управления Национальной полиции в г. Киеве: ул. Владимирская, 15», – говорится в сообщении на сайте ГУ Национальной полиции в Киеве.

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