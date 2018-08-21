82% граждан Украины считают себя патриотами своей страны, а 6% – «советскими людьми»

Патриотами своей страны считают себя 82% граждан Украины. 13% заявили, что не считают себя патриотами, еще 5% не смогли ответить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», сообщает «Украинская правда».

«Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 85%, в Центре – 84%, на Юге – 79%, на Востоке – 76%», – отмечают социологи.

Социологи зафиксировали бум патриотизма в Украине

Также указывается, что за период исследований зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал бы провозглашение Независимости Украины. Если бы такой выбор встал сегодня, то независимость поддержали бы почти 80% (в 2012 году таких было 62%), и лишь 13% не поддержали бы.

Больше всего поддерживающих провозглашение Независимости Украины, на Западе (93%). В Центре таких респондентов 82%, на Юге – 72%, на Востоке – 63%.

Социологи зафиксировали бум патриотизма в Украине

Тех, кто имеет противоположное мнение, больше всего в юго-восточных областях (от 20 до 25%). Среди них больше всего людей старшего поколения, бедных слоев населения и лиц с низким уровнем образования.

Также возросло количество тех, кто идентифицирует себя гражданином Украины: с 57% в 2010 году до 66% в 2018 году.

На вопрос «Кто я такой?» 19% опрошенных идентифицировали себя как жителя своего региона, города, села, 13% просто назвали свою национальность, 29% указали, что они «просто человек».

10% опрошенных назвали в качестве идентификатора свою семейную роль, 9% считают себя «гражданином мира», по 6% опрошенных характеризуют себя как «советский человек» и «европеец».

Также 5%, отвечая на вопрос «Кто я такой?», назвали бы свои религиозные убеждения, 3% – профессию, род занятия.

По национальному признаку чаще идентифицировали бы себя жители западных областей.

Социологи зафиксировали бум патриотизма в Украине

Ассоциация с «советским человеком» присуща больше жителям южного и восточного макрорегионов, людям старшего возраста. Отождествляют себя с «европейцами» в большей степени жители Запада и Центра, а также молодежь.

Опрос путем личного формализованного интервью проходило 3-10 августа. В нем приняли участие 2000 респондентов от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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