23 августа во Львове будут праздновать Курбан Байрам

23 августа в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого состоится празднование Курбан Байрам.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Организаторами празднований является религиозная община мусульман г. Львова.

Программа мероприятия:

16: 00 – начало

16:30 – официальное открытие, история праздника, поздравления организаторов и гостей праздника

17:00 – концертная программа

18:00 – традиционные празднования и сладости

18:30 – конкурсы, аттракционы

20:00 – закрытие.



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Ид аль-адха, ид аль-кабир, ид аль - курбан, курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман (второе – ид аль-фитр).

Праздник начинается после 70 дней окончания поста уразы (10-го числа месяца Зуль-хиджжа, что является 12-м месяцем мусульманского лунного календаря) в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и длится три-четыре дня.

В эти дни в долине Мина близ Мекки паломники приносят в жертву животных (курбан) в память о том, как по преданию пророк Ибрагим (Авраам)хотел принести в жертву Богу своего сына Исмаила (Исаака).

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