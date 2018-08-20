Якубин: Усилив роль спецслужб перед выборами, власть получит информацию о конкурентах

Призывая защищать Украину от России во время выборов, политики усиливают роль спецслужб. Правоохранители смогут прослушивать телефоны, отслеживать передвижения кандидатов. Это опасно, потому что тот, кто у власти, сможет получить дополнительные ресурсы, чтобы следить за конкурентами.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сказал политолог Алексей Якубин.

«Я думаю, что на старте украинской избирательной кампании разыграют карту российского влияния. Уже сейчас видим меры предосторожности. Президент обращался к СНБО. Он просил подготовить спецслужбы для контроля вмешательства РФ. Я считаю, что это опасно, потому что они смогут прослушивать телефоны, следить, отслеживать передвижение и тому подобное. Вместе с тем, человек, который у власти, получит дополнительные ресурсы», – отмечает политолог.

Однако, по его мнению, украинские политики слишком сильно пытаются копировать американских. Мол, угроза российского влияния на наши выборы – минимальная.

«Кто озвучивает тезисы о российском влиянии на украинские выборы? Политики с более низким рейтингом. Понятно, когда результаты гонок им не понравятся они будут рассказывать о действиях Кремля», – говорит эксперт.

Также он убежден: если политики выступают за переговоры между Украиной и представителями Донецкой, Луганской области – это еще не свидетельствует об их пророссийскости.

«Признаком сотрудничества с Кремлем – это не призывы о нормализации отношений с РФ. Это скорее прагматичность. Объективно, мы торгуем с агрессором? Да. Растет ли торговля? Безусловно, ведь общий оборот – семь миллиардов», – замечает эксперт.

То есть, работа с РФ выгодна для украинской экономики, подчеркивает политолог.

«Давайте учиться у европейских политиков. Я считаю, что патриотично, это когда мы делаем выгодные для страны вещи. А нам действительно выгодно торговать с Россией. Мы должны эти вещи признавать», – отмечает Алексей Якубин.

В то же время аналитик «Дома демократии» Анатолий Октисюк считает, что России важно иметь влияние в Украине.

«Я бы обратил особое внимание на защиту ЦИК и серверов с обработкой, хранением информации. На мой взгляд, есть очень большие угрозы. Хотя с одной стороны, влияние россиян на внутренние политические процессы ограничены, но с другой стороны есть церковь, нелегальный капитал и ресурсы, которые можно вкладывать в определенных кандидатов, партии», – отмечает аналитик.

Напомним, недавно секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что любые попытки сорвать проведение демократических выборов Президента Украины и Верховной Рады будут жестко наказываться сотрудниками Национальной гвардии.





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