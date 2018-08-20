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понедельник, 20 августа, 2018, 9:48 Мир
Встреча «нормандской четверки» может состояться в Париже, – помощник Путина Ушаков

Саммит «нормандской четверки» с участием лидеров Украины, Франции, Германии и РФ может состояться в Париже, однако утвержденной даты его проведения пока нет.

Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает российское издание «Известия».

Он отметил, что Меркель и Путин обсуждали возможность проведения встречи «нормандаской четверки»: «Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался».

Отвечая на вопрос, в какой стране такая встреча может состояться, Ушаков сказал: «Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против».

Напомним, 18 августа 2018 года в закрытом режиме состоялась встреча канцлера Германии и президента России. Никаких заявлений лидеры двух стран не сделали.
нормандская четверкановости мираЮрий Ушаков
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2018-08-20 10:47 :58