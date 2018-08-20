Водителю автобуса с украинцами, который попал в ДТП в Польше, предъявили обвинение

Прокуратура Перемышля выдвинула обвинения в совершении аварии на дороге водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше 17 августа.

Об этом сообщила агентству PAP заместитель окружного прокурора Беата Стажецкая-Скшіпец, – передает «Гордон».

19 августа 42-летнего Николая Л. допрашивали более четырех часов. Он не признал своей вины.

Водитель заявил, что маршрут, по которому он ехал, был ему не знаком. По словам задержанного, он сбавил скорость до 50-60 км/ч, когда увидел знак, предупреждающий, что впереди извилистая дорога. Мужчина сказал, что знака об ограничении скорости до 30 км/ч не заметил.

Стажецкая-Скшипец сообщила, что, по предварительным данным следствия, автобус ехал со скоростью 75 км/час.

Напомним, авария в Польше произошла 17 августа. Автобус упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Всего в автобусе было 54 человека. Трое погибли, остальных отправили в больницы. Детей среди погибших нет. По состоянию на 19 августа в больницах оставалось 36 украинцев.

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