Власти Львова обещают убрать последствия потопа до среды и сделать выводы

Власти Львова обещают за два дня полностью очистить город от последствий ливня, который в пятницу, 20 августа, привел к подтоплению некоторых улиц. В горсовете говорят, что сделают выводы из этой ситуации, однако конкретного плана действий, как решить эту проблему комплексно и предотвратить подобные ситуации в будущем, пока не озвучивают.

«Работают пылесосы и подметальная техника. Еще необходимо два дня, до среды весь песок будет собран», – сообщила на брифинге в понедельник, 20 августа, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Ирина Маруняк, передает корреспондент ИА ZIK.

В то же время, по ее словам, в горсовете не считают себя виновными в потопе, который произошел в пятницу. «Не чувствуем никакой абсолютно вины в связи с тем, что очистные сооружения работали, дождеприемники принимали воду. Единственное, что осадков было в три раза больше норматива, который мог бы быть... Но канализационная сеть исправна, коллекторы работают, дождеприемники почищены», – отметила Маруняк.

Также она сообщила, что в результате ливня были подтоплены некоторые подвальные помещения. «Работали все аварийные службы города, работали машины с насосами, чтобы откачать воду. Подтопило также некоторые лестничные клетки. После того, как они подсохнут, будут проведены соответствующие ремонтные работы. Это может быть через две-три недели», – сказала она.

По ее словам, от жителей поступили письменные обращения о подтоплении подвальных помещений, но их пока единицы. Этим жильцам обещают «возместить убытки в рабочем порядке».

От владельцев подтопленных автомобилей пока никаких обращений не поступало ни на «Горячую линию», ни в адрес департамента жилищного хозяйства. «Если будут поступать, будем решать в судебном порядке», – сообщила директор департамента.

По реконструкции канализационных сетей для увеличения их пропускной способности Ирина Маруняк отметила, что в горсовете рассматривают этот вопрос. «В перспективе вы будете слышать об этом», – сказала она.

Начальник службы канализационного хозяйства ЛГКП «Львовводоканал» Владимир Васильченко в комментарии журналистам отметил, что для того, чтобы полностью устранить угрозу подобных подтоплений, Львову нужен был бы такого размера коллектор, «как в фильме про Терминатора». Однако на это необходимы колоссальные средства.

В то же время он сообщил, что в городе уже начали реализовывать проект реконструкции очистных сооружений, который не только улучшить экологическую ситуацию, уменьшить вонь в городе, но и позволит им принимать более стоков – 600 тыс. м куб. вместо нынешних 490 тыс. м куб.

Владимир Васильченко также сообщил, что в водоканале работают над решением проблемы постоянного подтопления ул. Торфяной. В частности, по его словам, там проведут обследование и определят возможность устройства нового коллектора большего диаметра.

«Относительно остальных улиц уже ведется работа по дождеприемникам и в отношении остальных объектов, которые способствовали в той или иной степени задержке в приеме дождевой воды», – отметил он.

Кроме того, по его словам, на сегодня разработан проект реконструкции площади, где сходятся улицы Сахарова, Коперника, Витовского и где обычно происходят наибольшие подтопления. Там предусмотрена реконструкция инженерных сетей, в том числе дождеприемников. Однако какова общая стоимость такого проекта и когда он может быть реализован, представитель водоканала не уточнил.

Напомним, 17 августа во Львове был мощный ливень: одна из главных улиц превратилась в реку, движение электротранспорта было приостановлено. Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что в тот день в городе выпало 21,3 мм осадков, что составляет 28% от месячной нормы.

На следующий день для работников коммунальных служб Львова объявили рабочий день для преодоления последствий непогоды. К уборке города было привлечено 1790 человек и 33 единицы техники.

Как сообщалось, в понедельник во Львове прошло два дня после большого ливня, который привел к подтоплению улиц, а город до сих пор не убран полностью от последствий непогоды, сетуют львовяне.

Также жителей интересует, что городской совет будет делать для предотвращения таких ситуаций в будущем, почему до сих пор не был собран оперативный штаб и не озвученный план действий.

К примеру, в Киеве, который также затопило в результате ливня, местная власть заявила, что уже разрабатывает новые проекты для замены ливневой канализации на тех улицах, где возникли проблемы.

«Мы изучаем те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Осуществим реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах, – сообщил городской председатель Виталий Кличко. – Там, где делаем капитальный ремонт дорог, мы ставим новую систему. Но не будем забывать, что в городе Киев 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали и не обновляли десятилетиями».

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