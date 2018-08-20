В «Укргаздобыче» заявили об аресте счетов

Счета Акционерного общества «Укргаздобыча» арестованы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 20.08.2018 года арестованы только счета Укргаздобыча», – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что принято решение о принудительном взыскании с Укргаздобычи более 261 млн грн в связи с нарушением ООО «Карпатыгаз» как оператором по договору совместной деятельности (СД) своих обязательств по договору лизинга перед ООО «Центр финансового лизинга». Таким образом, общество продолжает нести убытки от совместной деятельности в рамках договора с ООО «Карпатыгаз» и компанией «Мисен Энтерпрайзес АБ» (Misen Enterprises AB), который был расторгнут Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма 11 июля 2018 года. Об этом свидетельствует исполнительном производстве отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 17 августа 2018 года. Соответствующее постановление было принято согласно судебного решения через иск ООО «Центр финансового лизинга» солидарно ко всем участникам договора СД.

«АО «Укргаздобыча» удивленна скоростью принятия решений как со стороны судей, так и со стороны Государственной исполнительной службы относительно выдачи документов, направленных на блокирование счетов и взыскание денежных средств только с одного из участников договора СД – Укргаздобыча, что произошло в течение одного дня», – подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время из-за блокирования счетов крупнейшей газодобывающей компании Украины под угрозой – уплата налогов, рентных платежей, заработной платы работникам и обязательств перед контрагентами, отметили в АО «Укргаздобыча».

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