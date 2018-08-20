В Украине отменили потребительскую корзину. Правительство готовит кассационную жалобу

На днях Киевский апелляционный административный суд подтвердил вывод суда первой инстанции о незаконности утвержденного состава потребительской корзины для украинцев.

Об этом пишет «Сегодня».

Напомним, «потребительской корзиной» называется набор товаров и услуг, минимально необходимых человеку для жизни. На основании стоимости потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум. То, что нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, то есть не отражает реальных потребностей человека в товарах и услугах, признают даже в правительстве. Там ведется «двойной подсчет»: «официальной» потребности корзине и реальной. Соответственно, выводятся две цифры: официальный прожиточный минимум (сейчас он составляет 1777 грн) и реальный (он приближается к 4000 грн).

Иск о незаконности потребительской корзины, на основании которого выводится официальный прожиточный минимум, подал юрист Станислав Батрин. Он утверждал, что при определении потребностей граждан правительство не проводило научного обоснования предлагаемых нормативов и «действовало вопреки требованиям гласности и общественного контроля». А должностные лица избегали персональной ответственности за принятое решение».

В апреле Киевский окружной административный суд признал доводы истца справедливыми, а постановление Кабинета министров №780 от 11 октября 2016 года, которым был утвержден действующий набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг «незаконным и противоправным». Также он назвал «противоправными» действия Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Министерства экономразвития, принимавших участие в формировании наборов продуктов и услуг для потребительской корзины.

Кабинет Министров и Министерство экономического развития подали апелляцию, однако Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил ее. Решение о незаконности постановления Кабмина вступило в силу.

В Минэкономики (МЭРТ) нам сообщили, что несмотря на то, что решение апелляционного суда вступило в силу, оно может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Верховный суд в течение 30 дней после составления полного судебного решения». И в правительстве собираются воспользоваться этим правом.

«Минэкомики, Минсоцполитики, Кабинет Министров Украины готовят кассационные жалобы на решения судов первой и апелляционной инстанций», – сообщили в МЭРТ.

Однако, поскольку в настоящее время решение суда вступило в силу, постановление №780 и утвержденный ею список потребительской корзины считается недействительным.

«В связи с утратой силы постановления №780 восстанавливается действие постановления №656 от 14 апреля 2000 года) в полном объеме», – проинформировали в министерстве.

В правительстве обещают ввести мониторинг фактических цен на товары и услуги. Министерства должны будут просматривать и ежемесячно представлять в Минэкономразвития сформированные наборы в натуральных показателях или в нормативах потребления с необходимыми расчетами и научными обоснованиями. Эти предложения министерств по разделам будут проходить еще и научно-общественную экспертизу, перечисляют в МЭРТ задачи, стоящие перед ними в связи с отменой постановления №780.

«Минэкономразвития обобщает предложения центральных органов исполнительной власти относительно сформированного набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума и направляет их членам экспертной комиссии не позднее, чем за неделю до его заседания. Минсоцполитики обеспечит научно-общественную экспертизу наборов в соответствии с действующим законодательством», – говорят в МЭРТ.

По словам Станислава Батрина, если правительство собирается пересмотреть нормы на основе старого потребительской корзины – мы это тоже обжалуем.

Главное нововведение, которое должно принести украинцам это судебное решение, – полный пересмотр нормативов, говорит юрист. Начиная с расчета потребностей (сколько мяса и сколько пар обуви нужно человеку на год, сколько он использует электричества и тому подобное) и заканчивая современными, реальными ценами на эти товары и услуги.

«Выполнение этого решения заключается в том, что Кабинет Министров должен инициировать проведение новой научно-общественной экспертизы, на которой должны быть рассмотрены вопросы, какие у граждан Украины реальные потребности в товарах и услугах, а затем должна быть утверждена новая потребительская корзина. И там должны быть не такие нормы, как в 1999 году, а такие, какковы актуальны на сегодня. Поэтому заседание научно-общественной экспертизы должны проводиться объективно и гласно, а каждый параметр должен быть научно обоснован, как этого требует закон», – объясняет юрист.

На сегодня выполнение этого судебного решения началось, говорит Станислав Батрин. 15 августа на сайте Министерства социальной политики обнародован проект постановления «О внесении изменений в Порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума».

Но нововведения, которые предлагаются этим документом, – не совсем то, чего добивались юристы.

«Если раньше в научно-общественной экспертизе должны были участвовать непосредственно министры или заместители министров соцполитики, здравоохранения, экономики и финансов, то теперь они хотят свести принятия решений до уровня структурных подразделений».

То есть персональной ответственности министров, отсутствие которой доказывал Станислав Батрин в суде, новый порядок также предполагать не будет.

Что касается возвращения к нормативам 2000 года, о чем сообщили в МЭРТ, Станислав Батрин говорит, что это намерение также не соответствует законам.

«Научно-общественная экспертиза не может быть проведена на основе старых стандартов. Законом «О прожиточном минимуме» определено, что не менее, чем раз в 5 лет, должна проводиться новая научно-общественная экспертиза и новый перерасчет нормативов потребительской корзины и прожиточного минимума», – отмечает юрист.

Если правительство планирует пересмотреть нормативы на основе старой потребительской корзины, это тоже не будет соответствовать закону, предупреждает Батрин. «Если они пойдут этим путем, мы это тоже обжалуем в суде», – говорит он.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.