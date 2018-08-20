В Украине одна из худших ситуаций с корью в Европе, – ЕС

Европейская комиссия зафиксировала, что три из семи стран с самым высоким уровнем заболеваемости корью находятся в ЕС – Франция, Италия, Греция. Другие государства с этими проблемами – Украина, Грузия, Россия и Сербия.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает «Европейская правда» со ссылкой на ANSA.

«Низкая иммунизация одной страны ставит под угрозу безопасность и здоровье граждан по всей Европе. Вакцинация – это акт солидарности», – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этими семью странами являются Украина, Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия.

Во всех этих странах медики фиксировали смерти от кори, а больше всего умерших в Сербии – 14. Итальянское правительство сделало одноразовые обязательные прививки при поступлении в школу добровольными.

В ВОЗ заявили, что недоиммунизированные люди являются уязвимыми для болезни, независимо от места жизни. По данным ВОЗ, в 2017 году количество случаев заболевания корью в Европе выросло на 400%.

Еще год назад Украина была третьей в Европе по количеству больных. Среди стран, которые пострадали от кори больше всего, были Румыния с 5562 случаями заболевания, Италия с 5006 случаями и Украина с 4767 случаями. За полгода 2018-го в стране уже заболело в шесть раз больше, чем за весь прошлый год. По данным ВОЗ, за первое полугодие корью в Украине заболели 23 тысячи человек – большая часть всех европейских больных.

Заболеваемость корью в Европе в этом году достигло 10-летнего максимума. По данным ВОЗ, количество случаев заболевания взрослых и детей достигло более 41 тысячи. В прошлом году в Европе было 23 927 случаев заболевания, а в 2016 году – 5273.

Корь является очень заразной болезнью и распространяется воздушно-капельным путем. Вакцина может предотвратить инфекции, однако вакцинацию дискредитировали исследования, которые показали возможную связь вакцин с развитием аутизма.

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