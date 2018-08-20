В России по приказу Путина начали внезапную проверку боеготовности двух военных округов

В России проводят внезапную проверку боеготовности соединений и воинских частей Центрального и Восточного военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Об этом сообщает российское издание Интерфакс со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Отмечается, что проверка началась по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

«Сегодня с 5:00 по московскому времени, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ, в плановом порядке органы военного управления с войсковыми соединениями и частями СВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности», – сказал Шойгу.

Проверка продлится до 25 августа.

Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать военных атташе иностранных государств о внезапной проверке.

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