В представительстве Президента заявляют, что в Крым нужен легальный перевозчик

В Украине необходимо назначить легального перевозчика через административную границу с оккупированным Крымом.

Об этом заявил первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, пишет Укринформ.

«Наши граждане в Крыму обращают внимание на то, что нет легального сообщения с КПВВ (Каланчак, Чонгар, Чаплинка). До сих пор нет у людей документов, до сих пор не решается вопрос о введении легального сообщения – и это компетенция местной администрации в пределах района, в пределах области... Мы неоднократно обращали внимание, чтобы РГА провела конкурсы и назначила легального перевозчика... Надеемся, что проблемный вопрос будет решен», – отметил Гданов.

Одновременно он подчеркнул, что для решения этой проблемы сначала надо назначить законного перевозчика, и уже потом – «разбираться с нелегалами», ведь остановить нелегальные перевозки, по словам чиновника, «не является проблемой».

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