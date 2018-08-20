В МИД сообщили детали гибели украинского парапланериста в Македонии

Тело погибшего в результате несчастного случая в Македонии украинского парапланериста доставят на родину 22 августа.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

Он отметил, что 17 августа украинский спортсмен вместе с другими парапланеристами из Украины осуществляли полет в районе македонского города Крушево. Всего в группу украинцев входило около 20 человек.

«В это же время в упомянутой местности проходили соревнования по парапланеризму British Open, которые собрали значительное количество участников», – добавил дипломат.

В связи с этим Погорельцев отметил, что «в результате двойного столкновения в небе гражданина Украины с гражданином Великобритании оба участника инцидента погибли».

«Гражданину Украины удалось открыть запасной парашют, однако бригада медиков, прибывшая на место приземления, констатировала смерть украинца. Причина смерти – разрыв аорты», – сообщил дипломат.

Также он сказал, что в Македонии находятся родственники погибшего – дочь и жена, которые занимаются вопросами доставки тела погибшего на Родину.

Погорельцев добавил, что по факту гибели парапланеристов прокуратурой города Прилеп возбуждено уголовное дело. В субботу, 18 августа, временно поверенный в делах Украины в Республике Македония присутствовал во время допроса прокурором города Прилеп родственников погибшего украинца.

«Родные погибшего отказываются от любых претензий в связи с трагическим инцидентом. Тело погибшего планируется отправить в Украину авиатранспортом, ориентировочно, в среду, 22 августа. Сотрудниками Посольства оформлены соответствующие документы, оказано содействие в репатриации тела», – сообщил Погорельцев.

Напомним, 17 августа в Македонии, перед финальным соревнованием British Open в городе Крушево, в результате столкновения в воздухе погибли парапланеристы из Украины и Великобритании. По данным британского издания The Guardian, украинец и британец дважды столкнулись в воздухе. После столкновения украинец открыл резервный парашют и приземлился на дерево. Он был уже мертв, когда спасатели прибыли на место происшествия. По данным местной полиции, британец умер в больнице. Британский парапланерист был известным инструктором и имел десятки лет опыта полетов во время соревнований.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.