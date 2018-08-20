В Киеве задержали «вора в законе»

На выходных представители полиции Киевской области задержали «вора в законе» по прозвищу «Дато Агджабединский». Ранее он уже попадался украинским правоохранителям, и его выдворяли из Украины.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

«Этот «турист» задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года. Но он вновь прибыл в нашу страну, и он здесь такой не один исполнитель задач ФСБ: где прячутся такие гастролеры, как «Нодар Руставский», «Антимос», «Паата Кутаиский», «Лаша Сван», «Куцу» и др», – говорится в сообщении.

Он добавил, что сделает все зависящее, чтобы выбросить его вон из страны.

По его словам, «воры в законе» часто пользуются либеральным украинским законодательством по миграции и прибывают в Украину «как пчелы на мед».

«Практически каждому из них запрещен въезд в нашу страну. Мы их задерживаем, помещаем согласно решения суда пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, но затем новое решение апелляционной инстанции и их освобождают, потому что это же «не гуманно», – говорится в сообщении.

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