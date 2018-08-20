В Хорватии торжественно открыли почетное консульство Украины

В хорватском городе Сплит состоялось торжественное открытие Почетного консульства Украины, участие в котором приняла супруга Президента Марина Порошенко и глава МИД Павел Климкин.

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Хорватия.

«20 августа 2018 года в хорватском городе Сплит состоялось торжественное открытие Почетного консульства Украины. Почетной гостьей мероприятия стала супруга Президента Украины М. Порошенко», – говорится в сообщении.

В церемонии открытия также приняли участие премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, вице-премьер-министр – министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович Бурич, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, мэр г. Сплит Андро Крстулович Опара.

Находясь в Сплите, М. Порошенко провела встречу премьером Хорватии, пообщалась с представителями украинской общины в Хорватии и посетила украинских военных, которые в настоящее время находятся на отдыхе и реабилитации в кемпинге «Галеб», проинформировали в диппредставительстве.

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