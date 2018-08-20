В Харькове совершено нападение на мэрию: погибли полицейский и нападавший

Ночью неизвестный ворвался в горсовет Харькова, где выстрелом ранил охранника, а также патрульного полицейского, который погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Харькова.

Первыми на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции.

«Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из правоохранителей. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что информация о том, что возле горсовета слышны выстрелы, поступила около 00:37.

Там добавили, что правоохранители увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять в патрульных. Одна из пуль ранила полицейского.

По данным полиции, в больнице находится охранник горсовета. Также устанавливается личность злоумышленника.

«Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый – в стабильном тяжелом состоянии», – говорится в заявлении.

На месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

По данному факту открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь издание Харьков.Live со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед тем, как зайти в помещение мэрии, нападающий сделал около десяти выстрелов в двери здания и ранил охранника.

Отмечается, что позже преступник был убит на улице.

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