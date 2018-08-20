В Евростате подсчитали, жители какой европейской страны тратят на отдых больше всего

Среди граждан ЕС жители Люксембурга потратили больше всего за отпуск (около 768 евро) в 2016 году. За ними идут мальтийцы (около 646 евро) и австрийцы (около 607 евро). В среднем граждане ЕС потратили около 336 евро за поездку на отдых в 2016 году.

Такие данные приводит Eurostat – статистическое бюро ЕС, передает Европейская правда.

В 2016 году резиденты ЕС потратили на туристические поездки примерно 428 миллиардов евро, преимущественно на поездки за границу (55%). Резиденты ЕС оплатили 84% туристических расходов на поездки внутри Европы (79% в ЕС), 7% на путешествия в Америку, 6% – в Азии, 2% – Африки.

Среди всех европейцев больше чем жители Люксембурга за поездку на отдых в 2016 году потратили только швейцарцы – около 818 евро. Меньше всего тратят латвийцы – около 107 евро.

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