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понедельник, 20 августа, 2018, 14:12 События
В День Независимости на государственной границе и в зоне ООС усилят меры безопасности

В период празднования Дня Государственного Флага и 27-й годовщины Дня Независимости Украины на государственном границе усилят меры безопасности.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Кроме пунктов пропуска на границе, пограничники будут усиленно контролировать пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской области и на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

«Пограничники постоянно будут проводить мониторинг оперативной ситуации и учитывать все возможные вызовы, прежде всего, террористические угрозы. Для этого все направления границы будут усилены дополнительными нарядами. Во время движения лиц и транспортных средств будет проводиться подробная обзорная работа. Кроме того, к проверке будут активно привлекать кинологов со служебными собаками для обнаружения незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ. К тому же будет осуществляться тщательная проверка документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи границы и т. п, – сообщили в Госпогранслужбе.

Для предотвращения и недопущения провокаций пограничники будут действовать в тесном взаимодействии с Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Службой Безопасности Украины.
границаГоспогранслужбапраздникДень Независимостиновости Украины
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2018-08-20 16:36 :49