Украина сократила экспорт подсолнечного масла

В июле текущего 2017/18 сезона экспорт подсолнечного масла из Украины составил 422 тыс. тонн, что на 3,2% меньше в сравнении с прошлым месяцем и на 17,3% в сравнении с июлем прошлого сезона.

Об этом сообщают эксперты аналитического центра Украгроконсалт.

Основными направлениями экспорта украинского подсолнечного масла остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%).

Индия, несмотря на рост импортной пошлины, увеличила закупки в сравнении с прошлым сезоном на 21,4%.

При этом страны ЕС и Китай сократили импорт продукции на 17,5% и 13,9%, соответственно.

Общее количество торговых партнеров на рынке подсолнечного масла превышает 120 стран, включая новые направления экспорта.

Кроме того, с сентября по июль 2017/18 маркетингового года экспорт подсолнечного масла составил 4,9 млн тонн против 5,4 млн тонн годом ранее. По итогам июля отставание от показателей прошлого рекордного сезона увеличилась до 8,5%.

Отмечается, что несмотря на сокращение объемов отгрузок в течение последних четырех месяцев, сезонные показатели по производству подсолнечного масла в Украине остаются близкими к рекордному уровню.

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