Синоптики обещают «горячую» рабочую неделю

В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди и грозы.

Об этом Укринформу сообщили в понедельник в Украинском гидрометцентре.

Так, 21 августа в Украине переменная облачность. Ночью в Волынской и Ровенской, днем в западных, северных и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 14-19°, в южной части 18-23°; днем 27-32°.

22-23 августа – небольшая облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных и северных областях, 23 августа в Украине, кроме юга, 10-15° (на севере Левобережья местами 5-10°); днем 23-28°, на юге и Закарпатье 28-33°, в северных областях 20-25°.

24-25 августа в Карпатском регионе, днем 25 августа в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-16°, днем 24-29°, в южных и Днепропетровской областях ночью 14-19°, днем 27-32°.

В Киеве 21 августа переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

По области – переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

22-23 августа в столице небольшая облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

24-25 августа в Киеве без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

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