Сутки в зоне проведения ООС были напряженными, но обошлось без потерь

За прошедшие сутки, 19 августа, боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Подконтрольные России оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

По данным ООС, обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Южного, Железного, Зайцевого, Новоселовки Второй, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкиного.

На протяжении текущих суток боевики из гранатометов и стрелкового оружия три раза обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Широкине и Лебединское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил в течение прошлой и этой эпохи нет.

По данным украинской разведки, двое оккупантов получили ранения.

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