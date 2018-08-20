Специалист дал совет, как развить позитивное поведение у ребенка

85% счастья в жизни приносят отношения с окружающими. Открытых людей с положительной психологической установкой принимают за своих. Родителям крайне важно научить ребенка положительного поведения, поскольку это поможет ему в будущем добиться жизненного успеха.

Подборку советов, как развить позитивное поведение у детей подготовила Gazeta.ua.

1. Держать слово

Дети понимают только «да» и «нет». Когда слышат «возможно», то ситуация осложняется. Если ребенку пообещали на выходных сводить его в зоопарк за то, что он будет всю неделю вовремя учить уроки, тогда нужно сдержать свое слово.

2. Осторожность

Чтобы способствовать безопасности ребенка, нужно класть некоторые вещи в правильных местах. Дети всегда ищут, с чем можно поиграть. Не нужно ругать ребенка за то, что он играет не своими вещами. Просто надо держать некоторые вещи вне зоны досягаемости ребенка.

3. Говорить «нет»

Говорить «нет» ребенку бывает трудно, но гораздо труднее изменить его упрямое поведение. Не соглашайтесь на все просьбы ребенка. Сделав это, вы будете формировать у него неправильное понимание жизни.

4. Не указывать

Детям не нужно указывать, что делать. Им нужно давать свободу. Чрезмерное морализирование может иметь для ребенка обратный эффект. Нужно советовать, а не указывать.

5. Не навешивайте ярлыки

Называя ребенка непослушным, глупым или навешивая на него ярлыки, провоцируются негативные эмоции. Тогда ребенок не стремится вести себя лучше, и его самооценка падает. Если вы хотите, чтобы ребенок лучше учился, расскажите ему о преимуществах успешного обучения. Нужно мягко объяснить, что ожидаете от ребенка и почему.

Большинство детей не знают, как правильно выразить злость. Внутренний конфликт, связанный с чувством злости, возникает из-за того, что злость считают плохим чувством, которого нужно стесняться. Если развенчать этот миф, становится намного проще справиться со злостью, потому что в таком случае ее следует не подавлять, а принимать и направлять в конструктивное русло.

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