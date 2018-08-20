Солонтай: Украина недостаточно четко объясняет гражданам, почему опасно ездить в Россию

Украина проводит слишком слабую информационную политику для граждан, которые собираются ехать в Россию. Людям следует объяснить все риски для здоровья и жизни, а также подчеркнуть, что ответственность за себя несут они сами.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сказал политический эксперт Александр Солонтай.

«По моему мнению, президент должен с утра до ночи обивать пороги мировых лидеров: Трампа, Меркель, Макрона и тому подобное. Каждый день Путину должны звонить и настаивать на том, чтобы он наконец освободил политзаключенных», – подчеркивает Александр Солонтай.

Он убежден, что Путин уже получил много удовольствия от того, что чуть не полмира уговаривает его вернуть Украине Сенцова.

«На самом деле, уже очень много людей попросили Путина освободить Сенцова. Он получил огромное наслаждение от всех этих уговорят. Разве что еще Трамп не звонил ему по этому поводу», – говорит политический эксперт.

Он считает, что главная проблема в том, что Путин еще не придумал, как выйти из этой ситуации «по-царски».

«Путин думает, что он царь. Он не может так просто отпустить человека, под давлением», – объясняет Александр Солонтай.

Политический эксперт отмечает: вероятно, из-за голодания, которое длится почти сто дней, Сенцов сознательно рискует принести себя в жертву.

«Для Украины Сенцов стал символом украинцев, которые в России, за решеткой. К сожалению, количество этих людей постоянно увеличивается. Мне жаль, что этого не понимают те, кто едут в Россию на заработки или чемпионаты по футболу. Ведь ехать во вражескую страну ради денег или развлечений – это неоправданный риск. Другое дело, когда у вас там родные», – подчеркивает Александр Солонтай.

Поэтому политический эксперт считает, что Украина недостаточно четко объясняет гражданам угрозы, которые могут постигнуть их в России.

«У нас даже элементарного нет. Например, в поездах или автобусах в Россию могли бы давать брошюрки, где бы написать, что выезжая заграницу, человек принимает персональную ответственность за свою жизнь. И никто не виноват, если в России «загребут» в тюрьму», – говорит Солонтай.

К слову, военный эксперт и блогер Алексей Арестович убежден, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией спасет 750 тысяч потенциальных заложников.

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