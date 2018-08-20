Шабунин: «Рюкзаки Авакова» стали ярчайшим примером, как в САП «сливают» дела

По делу «рюкзаков Авакова» все очевидно, ибо руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий публично благодарил детективам за собранные доказательства. К тому же это не первое дело, которое сливается прокурорами Холодницького.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Дело «рюкзаков Авакова», показало всей стране, что Холодницкий и его прокуроры нагло сливают топ-коррупционные уголовные производства. Мы уже два года пытаемся это доказать на конкретных примерах», – сказал Шабунин.

По его мнению, когда существует две юридические позиции, зрителю трудно понять, кто из экспертов прав, потому что это требует очень глубоких профессиональных знаний. Но по делу «рюкзаков Авакова» все очевидно.

«Руководитель САП публично благодарил детективам за собранные доказательства. Также прокурор Холодницкого – Кричун открыл материалы дела для защиты. Именно это является первым этапом передачи дела в суд. Но вдруг выяснилось, что сын Авакова и первый его заместитель, ни в чем не виноваты, а все организовал «владелец компании». Это же смешно и абсурдно, но это продолжается», – отметил Шабунин.

Также он обратился к первому заместителю Генпрокурора в 2014 году Николаю Голомши, который перед этим заявлял, что Холодницкий стал «заложником ситуации», вроде, через необъявленную войну между САП и НАБУ.

«Я хочу подчеркнуть, что снисходительная и комплементарная позиция Николая Голомши относительно господина Холодницкого может быть определена тем, что нынешний руководитель САП был его старшим помощником. Поэтому очень тяжело сейчас признавать, что твой старший помощник был коррупционером и последним негодяем, учитывая последние действия господина Холодницкого», – заявил Шабунин.

Зато Голомша не отрицал, что знает Холодницкого, но отметил, что не является заангажированным лицом.

«Я не буду обмениваться «комплиментами» с Шабуниным, потому что четко видно, что его позиция – ангажированная о НАБУ. Хотя не отрицаю, что знаю Холодницкого и возможно он имеет какой-то вид, но я стараюсь быть дистанцированным. Я уважаю службу НАБУ, ведь она должна защищать интересы государства, так же как и САП, но в данном случае, мне кажется, что переходить в публичную плоскость скандал не должен был», – прокомментировал Голомша.

По мнению бывшего заместителя Генпрокурора надо наконец спрятать «топор войны» между САП и НАБУ.

«Как только прокурор САП начинает добросовестно выполнять свои обязанности, оппонентами у него сразу становятся детективы НАБУ и следователи. Потому что они пытаются простым путем получить вершину, а прокурор обязывает их это делать в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и он всегда будет врагом для следователя и детектива», – отметил он.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.