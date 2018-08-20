Сегодня во Львове 100-летний юбилей отмечает Бронислава Чечина

Сегодня, 20 августа, свой 100-летний День рождения отмечает почетный работник физической культуры и спорта Львовской ОГА, судья всесоюзной категории по велосипедному спорту, ветеран войны Бронислава Валериановна Чечина.

Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта ЛОГА.

По этому случаю в гости к Брониславе Валериановны пришли заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Оксана Стоколос-Ворончук, начальник управления физической культуры и спорта облгосадминистрации Роман Химьяк, представители физкультурно-спортивных обществ и ведомств.

В теплой семейной атмосфере в кругу семьи, Брониславе Чечиной вручили благодарность председателя Львовской облгосадминистрации Олега Михайловича Синютки за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта и по случаю 100-летия со Дня рождения.

Справка.

Чечина Бронислава Валериановна – почетный работник физической культуры и спорта, судья всесоюзной категории по велосипедному спорту, ветеран войны,многократная чемпионка и призер чемпионатов СССР, призер чемпионатов СССР по конькобежному спорту, Мастер спорта СССР.

Родилась 20 августа 1918 года в г. Конотоп Харьковской области. Окончила государственный институт физической культуры в г. Харьков и в 1948 году переехала во Львов. Получив высшее образование в Государственном институте физической культуры, всю свою профессиональную деятельность посвятила сфере физической культуры и спорта Львовщины, в частности, работала в городском комитете физической культуры и спорта (инструктор, 1948-1949 гг.), областном комитете по вопросам физической культуры и спорта (внештатный инспектор, 1949 г.), Львовском государственном институте физической культуры (преподаватель кафедры спортивных игр и конькобежного спорта, 1949-1951рр.), Львовском облкомитете «Спартак» (тренер по велоспорту, 1951-1955 гг.), детской спортивной школе городского совета №1 (тренер по велоспорту, 1955-1961 гг.), Львовском облкомитете «Динамо» (тренер по велоспорту, 1962-1967г.г.), детско-юношеской спортивной школе по велоспорту «Локомотив» (директор ДЮСШ, 1967-1973).

В 1973 году Бронислава Валериановна вышла на пенсию. Но покинуть работу в сфере спорта и своих питомцев так и не смогла, поэтому в течение 1975 – 1983 годов, работала помощником тренера и мастером спортивного снаряжения в облкомитете «Локомотив».

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