Президент подписал антирейдерский» закон о земле

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно решения вопроса о коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения».

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Реализация закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, создаст необходимые условия для предотвращения рейдерству и стимулирования орошения земель в Украине.

Законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитными лесными полосами, которые ограничивают такой массив. В частности, предусматривается право собственников, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков. Также устанавливается право собственников земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками.

Также определены особенности распоряжения землями и использования земель, что остались в коллективной собственности после распределения земельных участков между владельцами земельных долей (паев). Законом, в частности, признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены, – земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, приостановлены (кроме земельных участков, находящихся в частной собственности).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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