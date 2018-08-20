Полицейского, который получил ранения во время задержания граффитчиков, наградили оружием и служебной квартирой

Львовского полицейского Владимира Костомаху, который получил ножевое ранение во время задержания злоумышленников, которые наносили краской на фасад здания надпись, наградили оружием и служебным жильем.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Ведомственным поощряемым отличием МВД «Огнестрельное оружие» награжден старший оперуполномоченный Галицкого отдела полиции Львовщины, капитан полиции Владимир Костомаха, который получил ранения. Руководство Нацполиции приняло решение о выделении раненому милиционеру служебного жилья», – говорится в сообщении.

Награду вручал лично председатель Нацполиции Сергей Князев, в рамках визита во Львов, он посетил раненого в больнице.

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В пресс-службе сообщили, что Владимир Костомаха несет службу с 2011 года, трижды бывал на востоке страны в составе сводных отрядов, является участником боевых действий.

Раненый правоохранитель уверяет, что нарушители знали, что они полицейские.

«Потому что мы несколько раз кричали, что мы полиция», – рассказал Костомаха о задержании граффитчиков.

Кроме того, нагрудными знаками «За отвагу в службе» Князев наградил еще двух работников Галицкого отдела полиции – заместителя начальника сектора, майора полиции Романа Росыпа и оперуполномоченного, лейтенанта полиции Александра Зюганова.

Напомним, ночью, 17 августа,во Львове во время задержания двух злоумышленников, которые наносили на стену здания граффити, получил ранение оперуполномоченный. 33-летнего капитана полиции госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом «ножевое ранение грудной клетки».

Задержанного 20-летнего львовянина суд взял под стражу.

По факту ранения правоохранителя открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ.

В то же время, лидер националистического движения " С14 " Евгений Карась сообщил, что граффитчики рисовали трафаретные надписи «Кто заказал Катю Гандзюк?» и не знали, что к ним подъехали полицейские, поскольку на авто не было опознавательных знаков, а правоохранители были в штатском

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