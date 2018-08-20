Паралимпийская сборная Украины по плаванию выиграла командный медальный зачет Евро-2018

В столице Ирландии Дублине завершился чемпионат Европы-2018 по плаванию среди паралимпийцев, который проходил с 13 по 19 августа.

Сборная Украины выиграла 106 медалей, из которых 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых, сообщает tribuna.com.

Этот результат оказался лучшим среди всех команд на чемпионате Европы-2018 по плаванию в Дублине. Вторую строчку заняла паралимпийская сборная Италии, у которой 28 золотых наград, 23 серебряных и 21 бронзовая. На третьем месте расположилась сборная Великобритании – 20 золотых, 18 серебряных, 17 бронзовых.

Медальный зачет чемпионата Европы по плаванию среди паралимпийцев

Наибольшее количество медалей Украине принесли Елизавета Мерешко (пять золотых и три серебряные), Ярослав Денисенко (пять золотых и две серебряных), Максим Крипак (четыре «золота» и три «серебра»).

Добавим, что в целом в Дублине на пьедестал почета поднимались спортсмены из 27-ми стран Старого Света.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.