Осенние «выборы» в ОРДЛО переносят на неопределенный срок, – СМИ

Выборы на оккупированных и подконтрольных Кремлю территориях Донецкой и Луганской областей переносят на неопределенный срок.
Об этом сообщает «Украинская правда« со ссылкой на «РБК».
«Пока инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже», – пишет издание.
Отмечается, что выборы «депутатов» и «глав» незаконных формирований были запланированы на ноябрь 2018 года.
Решение перенести якобы было обусловлено «отсутствием прямой необходимости», «рисками для минских переговоров и перспективами новых санкций», отсутствием финансирования и прямых указаний из Москвы.
Кроме того, в Донецк из России якобы приезжали социологи, проанализировавшие настроения населения. По словам источников издания, они оказались очень неблагоприятными для нынешней команды».
В январе 2018 года боевики анонсировали «выборы» новых вожаков.
Так называемые «первые выборы в ДНР» состоялись 2 ноября 2014 года.
24 ноября 2017 года главарь ОРЛО Игорь Плотницкий заявил об уходе в отставку по «состоянию здоровья».
Его заявление опубликовал «министр госбезопасности ЛНР» Леонид Пасечник, который сменил на посту Плотницкого.