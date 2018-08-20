Незаконную АЗС с топливом и оборудованием на 1,5 млн грн прикрыли на Тернопольщине

На незаконной АЗС на Тернопольщине изъяли топливо и оборудование на почти 1,5 млн грн.

Как сообщили IA ZIK в отделе организации работы областного управления ДФС, заправочная станция действовала на территории одного из сел.

Сотрудники налоговой милиции зафиксировали систематические факты продажи газа пропан-бутан и дизтоплива.

«Торговля осуществлялась за наличные средства без применения регистратора расчетных операций. Также не было документов, подтверждающих происхождение топлива, его качество и производителя», – сообщили в фискальной службе.

В управлении ДФС отметили, что на АЗС не смогли предоставить разрешительных документов относительно выполнения работ повышенной опасности и использование оборудования для горючего.

«Изъято 28,5 тыс. литров дизельного топлива ориентировочной стоимостью 820 тыс. грн, 14,2 тыс. литров газа стоимостью 205 тыс. грн, а также оборудование и емкости для хранения дизтоплива.

Общая стоимость изъятого составляет 1 млн 475 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается сбор материалов для привлечения нарушителя к ответственности.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.