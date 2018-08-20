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понедельник, 20 августа, 2018, 13:54 Мир
Неизвестные обстреляли пост охраны посольства США в Анкаре

Неизвестные лица совершили несколько выстрелов в пост охраны посольства США в Анкаре.

Об этом сообщает Укринформ.

«Несколько выстрелов были произведены из машины в сторону посольства США в турецкой столице, Анкаре. (Пули -ред.) попали в окно поста охраны, однако никто не пострадал», – говорится в сообщении.

По информации CNN Turk, инцидент произошел в 5 утра по местному времени. Сейчас полиция начала поиск нападавших, которые скрылись на белой машине.

Отмечается, что данная атака произошла на фоне спора между Анкарой и Вашингтоном относительно судебного процесса над американским пастором Эндрю Брансоном в Турции.

Как известно, Брансон был арестован в Турции в декабре 2016 года по подозрению в связях с курдскими повстанцами и мусульманским клириком Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в неудачном военном перевороте в том же году.

В начале августа 2018 года департамент контроля за иностранными доходами Минфин США внес в список санкций министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, которые играли ведущие роли в организациях, ответственных за арест и задержание пастора. В ответ на санкции Вашингтона Анкара заморозила активы американских министров юстиции и внутренних дел США в Турции и объявила бойкот покупки электронных товаров в Соединенных Штатах Америки.
СШАТурцияАнкарапосольствообстрелновости мира
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2018-08-20 16:36 :45