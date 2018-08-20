Названы самые оплачиваемые рабочие места в США, – отчет Glassdoor

Четвертый год подряд, наиболее оплачиваемые рабочие места в США преобладают в технологическом секторе, согласно с ежегодным отчетом Glassdoor.

Согласно докладу, в этом году 13 из 25 наиболее оплачиваемых рабочих мест в технологическом секторе, по сравнению с 11 в 2017 году. В пределах области самую высокую заработную плату получают корпоративные архитекторы, разработчики программного обеспечения и архитекторы программного обеспечения, причем самая низкая средняя базовая зарплата превышает $100 000, – информирует издание Bloomberg.

В отчете собраны данные о заработной плате миллионов работников и рассмотрены должности, о которых в течение прошлого года было получено минимум 100 отчетов, а также использованы алгоритмы для оценки средней годовой базовой оплаты. Руководящие должности во внимание не брались.

Тем временем, врачи возглавили список самых высокооплачиваемых работников в Америке, со средней заработной платой в размере $195 842. Провизоры и фармацевты заняли второе и третье место, с базовой зарплатой $146 412 и $127 120, соответственно.

«Технологии и охрана здоровья – две отраслями, которые больше всего влияют на экономику, – сказала Сара Стоддард, эксперт Glassdoor. – Высокий спрос и недостаток кадров приводят к повышению зарплат в этих сферах».

Как сообщается в отчете LinkedIn 2017 года, в технологических компаниях работает вдвое больше мужчин, чем женщин. В сфере здравоохранения, напротив, наблюдается большая доля женщин.

Врачи и инженеры владеют техническими навыками, которые высоко ценятся работодателями. Однако Стоддард отметила, что опыт работы в области бизнеса и консалтинга, а также навыки межличностного общения, как и раньше, ценятся на рынке труда. Впервые в этом году стратегический менеджер и менеджер по вопросам консалтинга вошли в список самых высокооплачиваемых профессий страны.

Почти 7 из 10 работников и соискателей работы заявили, что заработная плата –ключевой фактор в определении карьеры. 27% американцев сообщили, что они «не имеют никакого представления относительно своей карьеры», и около четверти сказали, что чувствуют, что они «на беговой дорожке, которая движется в никуда».

Более половины американцев стремятся оставить свои текущие рабочие места, согласно опубликованному в прошлом месяце опросу Gallup. Однако среднестатистический американец остается на одной и той же работе около 10 лет.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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