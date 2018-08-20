Налогов, которые платим с зарплаты, для повышения пенсий не хватает, – Сергей Фурса

У нас такие маленькие пенсии, потому что ВВП на душу населения низкий и высокая доля теневой экономики. В результате получаем то, что налогов с зарплаты просто не хватает для того, чтобы пенсии были больше.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Напомним, с 21 июля в Киеве и некоторых других городах Украины наблюдалась задержка с выплатой пенсий.

В Пенсионном фонде объяснили, что смещение сроков выплаты пенсий в июле обусловлено разрывами поступления единого социального взноса, и заверили, что в текущем месяце все пенсии будут полностью обеспечены финансовым ресурсом.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что пенсионная система Украины является отражением экономики страны.

«А Пенсионный фонд сегодня у нас дефицитный. И почему у нас такие маленькие пенсии? Потому что ВВП на душу населения низкий и высокая доля теневой экономики. В результате получаем то, что налогов с зарплаты просто не хватает для того, чтобы пенсии были больше», – отметил гость программы.

Инвестиционный банкир заметил, что солидарная пенсионная система является банкротом не только в Украине, но и во всем мире.

«Даже американская система социального обеспечения уже банкрот. «Чистая» солидарная система есть только в Беларуси. В Европе она была эффективной тогда, когда очень много людей работало, а пенсионеров было не так много. А сейчас люди живут намного дольше, а рождаемость меньше. Поэтому для обслуживания пенсионеров налогов физически не хватает», – пояснил Сергей Фурса.

Он добавил, что украинская молодежь сегодня может не надеяться на то, что в старости она будет получать пенсию.

«Через 20-30 лет пенсии не будет, или она будет очень маленькой», – заявил Сергей Фурса и добавил, что взносы, которые работающие украинцы сегодня платят в ПФУ, не идут за ними, а идут за текущими пенсионерами.

«То есть государство сегодня заключила некий общественный договор, что мы – работающие поддерживаем тех, кто не может себя обеспечить. Поэтому сейчас мы должны говорить про второй уровень, чтобы мы сами накапливали себе пенсию, но мы должны осознавать, что это начинается до 35 лет», – отметил Сергей Фурса.

Напомним, в Кабмине сообщили, что повышение пенсий людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, состоится уже в этом году.