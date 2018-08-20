Находка на горе св. Юра во Львове: памятка может быть старше, чем считали ученые

На прошлой неделе во время проведения земельных работ вблизи собора св. Юра во Львове строители наткнулись на остатки древних фундаментов. Учитывая то, что храм принадлежит к мировому наследию ЮНЕСКО, на место сразу же вызвали археологов. По их предварительным выводам, речь идет о фундаментах храма XIV-XV вв. Однако, ученые подчеркивают, что до завершения исследований еще рано говорить о конкретной датировке.

Как отметил во время брифинга на месте находки директор НИЦ «Спасительная археологическая служба» ИА НАН Украины Олег Осальчук, археологов пригласили для осуществления археологического надзора северного обхода митрополичьих палат, где продолжаются ремонтные работы, для обустройства проезда пожарных. Оказалось, что находка обнаружена на участке, где нет договора с УКС.

«Археологический надзор осуществляется в рамках реставрации памятника национального значения собора св. Юра. Это не полномасштабные археологические исследования. На этом участке, хочется верить, обнаружили остатки фундаментов предшественника собора св. Юра. Если эти догадки подтвердятся, мы будем предлагать их музеефицировать и экспонировать. Но это лишь предварительные предположения. Еще будут проведены дополнительные исследования, и только тогда ученые подтвердят или опровергнут это утверждение. Конечный вывод будет примерно через месяц-два», – подчеркнул Осальчук.

О находках во время проведения работ рассказал младший научный сотрудник «Спасительной археологической службы», археолог Остап Лазурко.

«На прошлой неделе мы обнаружили с западной и южной стороны собора фундаменты, которые не совпадают с его современной структурой. Это и натолкнуло на мысль, что это могут быть фундаменты церкви, существовавшей здесь в XIV-XVIII вв. Фундаменты отличаются по конструкции построенные из крупных подтесанных каменных блоков. Также мы обнаружили еще фрагменты керамики, а также кирпича-пальцовки (брускового кирпича) толщиной до 10 см, что указывает на готический период. Соответственно это наталкивает на мысль, что речь идет о фундаментах более древнего храма. Осложняет работы то, что с южной стороны храма существовало кладбище и сейчас собрано несколько ящиков человеческих останков. Предыдущие коммуникационные работы, которые здесь проводились, привели к полному его разрушению. Все собранные кости будут впоследствии перезахоронены в крипте собора. Мы планируем провести заседание ученого совета, который и даст предварительные выводы относительно этих находок», – отметил он.

Чтобы как можно тщательнее исследовать фундаменты собора, по словам главного архитектора реставрации собора, работницы Института Укрзападпроектреставрация Лидии Горницкой ученые даже пригласили специалистов из Киева.

«Сейчас мы еще твердо не можем говорить, что это фундаменты церкви XIV века. Возможно, это может быть что-то другое, возможно, что-то еще раньше. Поэтому не стоит утверждать, что это остатки старой церкви. Такой объект стоит делать последовательно: шаг за шагом. Когда уже открыта такая находка, то строителям следует остановиться и дать возможность ученым основательно поработать. В связи с этой находкой во Львов приедет известная химик-технолог Юлия Стриленко, которая исследовала и Десятинную церковь в Киеве и Софийский собор. Она возьмет пробы растворов и на основе сравнения и идентификации можно будет сделать более точные выводы», – акцентировала Лидия Горницкая.

Пока же работы продолжаются, археологов больше всего беспокоит то, что их просят выполнять свою работу максимально быстро, потому что, мол, они задерживают завершение строительных работ.

«Мы понимаем, что если задержим строительные работы, то можем вызвать подтопления соседних зданий. С другой стороны, если мы засыплем то, что сейчас открыли, то понимаем, что это все будет безвозвратно потеряно», – подчеркнул Олег Осальчук.

Напомним, в пятницу, 17 августа, капеллан Львовского городского совета отец Павел Дроздяк сообщил, что во время ремонтных работ возле собора св. Юра открыт фундамент церкви XIV - XV вв, а также найдено захоронение.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.