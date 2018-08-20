На Ровенщине у скупщика конфисковали в доход государства янтаря на полмиллиона гривень

В Ровенской области по результатам поддержания обвинения прокурорами Сарненской местной прокуратуры суд признал достаточными собранные во время досудебного расследования доказательства для вынесения обвинительного приговора 44-летнему жителю Дубровицкого района, совершившему уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Об этом собкору ИA ZIK сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Правоохранителями доказано, что мужчина приобрел и хранил с целью сбыта незаконно добытый янтарь, в том числе, весом 58 килограммов. «Солнечные камни» были обнаружені и изъяты правоохранителями в октябре 2017 года после проведенного обыска в домовладении обвиняемого. Кроме того, в квартире мужчины была обнаружена и изъята одна единица огнестрельного оружия, которую тот хранил без предусмотренного законом разрешения.

Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью и чистосердечно раскаялся.

В соответствии с приговором Дубровицкого районного суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц с испытательным сроком 1 год. Также согласно решению суда изъятый янтарь весом 58 килограммов, стоимость которого составляет примерно 500 тысяч гривень, конфискован в доход государства.

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