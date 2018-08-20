На Мариупольском направлении активизировались боевики, – штаб ООС

В течение текущих суток, от 7 до 18 часов, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз – из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Все обстрелы произошли на Мариупольском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Широкине. У Лебединского враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 мм», – говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня военнослужащие Объединенных сил не пострадали.

Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

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