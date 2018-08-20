На Львовщине умер 45-летний участник АТО из Дрогобыча

19 августа умер участник АТО из Дрогобыча, боец128 бригады Михаил Боровков.

Об этом 20 августа во время встречи с членами семей военнослужащих, которые умерли после возвращения с Операции объединенных сил, сообщил председатель ЛОГА Олег Синютка.

По его словам, похороны бойца состоится 21 августа в Дрогобыче.

Как сообщил в Фейсбуке волонтер Игорь Шевчик, боец Михаил Боровков умер на 45-м году жизни. «Похороны умершего бойца 128б. Боровкова Михаила Николаевича состоятся 21.08.18 в 11.00 в церкви Северина, Якима и Виталия (ул. Коновальца)», – сообщил И.Шевчик.

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