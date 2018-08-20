На Киевщине пройдет исторический велоквест к 90-летию со дня рождения Левка Лукьяненко

К 90-летию со дня рождения несокрушимого борца за Независимость Украины Левко Лукьяненко и ко Дню Независимости Украины состоится исторический велоквест «Путь создания украинского государства».
Организатором мероприятия является Хотовский сельский совет (Киево-Святошинский район Киевской области).
Четыре команды проедут четырьмя разными маршрутами через села Хотов, Круглик, Кременище, посетят памятники археологии Змиевы валы, Скифское городище и уже исторического значения дом, в котором жил Левко Лукьяненко.
Участников ждут физические испытания, интеллектуальные и творческие задания. Каждая команда установит на своем маршруте Государственный флаг Украины и найдет частицы карты, чтобы после прибытия к финишу составить общую полную карту своего Государства.
Команда, которая первой пройдет «Путь украинского государства», получит в подарок книги Левка Лукьяненко «Здесь мой дух». Регистрация на велоквест здесь.
Всех зарегистрированных участников велопробега ждут подарки. Главное условие – приехать на велосипеде и отметиться на столе регистрации до начала праздничных мероприятий (16:00, с. Хотов, Киево-Святошинский р-н, пл. Паширова 1, Хотовский стадион).
Велоквест состоится в рамках патриотического фестиваля к 90-летию со дня рождения Левка Лукьяненко, Героя Украины, борца за независимость Украины, одного из авторов «Акта провозглашения независимости Украины». Последние 30 лет Лев Григорьевич с семьей прожил в Хотове, встречался с общиной, принимал участие в сельских праздниках, читал лекции о прошлом, говорил с молодежью о будущем Украины.
«Ни в коем случае не останавливайтесь! Не позволяйте себе никакого разочарования! Должны понимать, что наш путь только начался», – цитируют организаторы слова Левка Лукьяненко.
Гостей праздника будут угощать яблоками из сада, что сажал Левко Григорьевич.
Программа фестиваля
10:00
- Посещение могилы Левко Лукьяненко на Байковом кладбище
16:00 – 20:00 Храм Св.Николая, Хотовский стадион
- Молебен за Свободу Украины и чествования героев и борцов за свободу Украины разных исторических эпох
- Чествование Левка Лукьяненко возле дуба, посаженного в его память в с.Хотов
- Интерактивное пространство «Символы моей свободы»
- Интерактивные локации «Живая история» (Военно-исторические клубы реконструкторов)
- Военно-спортивная игра лазертаг
- Презентация украинской патриотической литературы
- Исторический велоквест «Путь создания украинского государства». Регистрация .
18:00
20:00
- Театрализованное действо про жизненный путь Левка Лукьяненко
- Концерт группы